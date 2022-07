Die FDP-Spitze des Landes kommt am Samstag zu ihrem sogenannten „Kleinen Parteitag“ in Bad Mergentheim zusammen. Bei dem Treffen mit den etwa 100 Delegierten sollen Anträge beraten werden, die beim Parteitag an Dreikönig liegengeblieben sind. In einem Antrag fordert zum Beispiel der Landesvorstand ein Sofortprogramm für die durch die Corona-Pandemie finanziell geschwächten Städte und Gemeinden.