Kleine Wasserkraftwerke in Region gesichert

Betreiber kleiner Wasserkraftwerke in Heilbronn-Franken können aufatmen. Der Bundestag hat am Donnerstag beschlossen, kleine Wasserkraftwerke bis 500 KW auch weiterhin zu fördern. Zuvor war im Gespräch, die Einspeisevergütung für diese Kraftwerke abzuschaffen. Dass diese Entscheidung nun doch kurzfristig gekippt werden konnte, sei gerade in Zeiten, in denen die Energieversorgung unsicher scheint, sehr wichtig, findet Karl Kuhn, Betreiber eines kleinen Wasserkraftwerks in Bad Mergentheim-Markelsheim (Main-Tauber-Kreis). Gerade mit dem Blick auf einen erhöhten Strombedarf im Winter sei die Wasserkraft unerlässlich, so Kuhn. Außerdem gebe die Entscheidung den Betreibern der Kraftwerke Planungssicherheit.