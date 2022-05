Klassik-Open-Air startet

per Mail teilen

Auf dem Heilbronner Kiliansplatz startet am Donnerstagabend das dreitägige Klassik-Open-Air. Bis Samstagabend präsentieren Orchester und Gruppen klassische Musik bei freiem Eintritt. Den Auftakt macht das Theaterorchester Biel/Solothurn. Am Freitagnachmittag ab 15:30 Uhr stehen das Sinfonische Jugendblasorchester und das Jugendsinfonieorchester der Städtischen Musikschule Heilbronn auf der Bühne, abends dann das Heilbronner Sinfonie Orchester ergänzt durch zwei "Jugend musiziert"-Bundespreisträger. Den Abschluss des Klassik-Open-Airs macht am Samstagabend um 19:30 Uhr das Württembergische Kammerorchester Heilbronn.