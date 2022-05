Auf dem Heilbronner Kiliansplatz ist am Donnerstagabend das dreitägige Klassik Open Air gestartet. Bis Samstagabend präsentieren Orchester und Gruppen bei freiem Eintritt klassische Musik. Den Auftakt machte am Donnerstag das Theaterorchester Biel/Solothurn. Am Freitagnachmittag ab 15:30 Uhr stehen das Sinfonische Jugendblasorchester und das Jugendsinfonieorchester der Städtischen Musikschule Heilbronn auf der Bühne, abends dann das Heilbronner Sinfonieorchester, ergänzt durch zwei "Jugend musiziert"-Bundespreisträger. Den Abschluss des Klassik Open Airs macht am Samstag um 19:30 Uhr das Württembergische Kammerorchester Heilbronn.