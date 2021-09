Klage um Luftwerte in Heilbronn vom Tisch

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat ihre Klage gegen die Stadt Heilbronn wegen der Luftverschmutzung für erledigt erklärt. Ein geplanter Termin vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim nächste Woche entfällt damit.

"Wir haben unser Ziel einer flächendeckenden Grenzwert-Einhaltung in Heilbronn erreicht", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch. 2018 hatte die Umwelthilfe die Stadt Heilbronn verklagt, weil die Werte an Stickstoffdioxid zu hoch waren. Es drohten Diesel-Fahrverbote.

Fahrverbote können abgewendet werden

Es werde deutlich, so das Verkehrsministerium, dass die Maßnahmen wirken - und zwar an fast allen Messstellen im Land. In Heilbronn greifen seit geraumer Zeit folgende Regelungen: Tempo 40 statt 50 in weiten Teilen der Innenstadt, Durchfahrtverbot für Lastwagen und die Filtersäulen rund um die Messstelle in der Weinsberger Straße.

Die Luftbelastung habe nun kontinuierlich abgenommen, sagte Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). Man wolle jetzt aber nicht nachlassen und das neue Mobilitätskonzept konsequent weiter umsetzen. Für die Stadtverwaltung von Heilbronn heißt das: Die Diesel-Fahrverbote für Euro-5-Diesel-Fahrzeuge konnten abgewendet werden.