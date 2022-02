Landgericht Ingolstadt soll über Gender-Richtlinie bei Audi entscheiden

per Mail teilen

Darf ein Konzern seinen Beschäftigten vorschreiben zu gendern? Darüber soll demnächst das Landgericht Ingolstadt entscheiden. Audi wollte die Frage lieber von Arbeitsgerichten klären lassen.

In einem ersten Schritt hat die 8. Zivilkammer das Landgericht Ingolstadt im sogenannten Rechtswegbeschluss für zuständig erklärt, sagte Gerichtssprecher Thomas Schlappa am Mittwoch dem SWR. Audi hatte eingewandt, dass Arbeitsgerichte zuständig seien, da der Kläger ein Mitarbeiter der Konzernmutter ist.

Auch wenn es zunächst wie eine erste Schlappe für den Autobauer klingt, inhaltlich ist bislang noch gar nichts entschieden.

Ob es tatsächlich zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Ingolstadt kommt, hänge auch noch davon ab, ob Audi Beschwerde gegen den Beschluss einlegt, so Schlappa. Gegebenenfalls müssten höhere Instanzen entscheiden.

Landgericht Ingolstadt (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Armin Weigel

Verfahren mit Brisanz

Kläger ist ein VW-Mitarbeiter, der sich gegen die im März 2021 von Audi vorgestellte Unternehmensrichtlinie wehrt. In dem Leitfaden wird eine gendergerechte Sprache vorgegeben. Da er nun keine Wahl habe, wie er angesprochen werde, fühle er sich diskriminiert, so der Kläger. Dem Verein Deutsche Sprache (VDS), der den klagenden VW-Mitarbeiter unterstützt, erklärten die Anwälte: "Unser Mandant fühlt sich durch das Gendern massiv gegängelt. Er ist entsetzt, dass die Audi AG von oben herab geradezu diktatorisch eine Sprache ihren Mitarbeitern verordnen will, die der Prüfung durch die amtliche Rechtschreibung nicht im Ansatz standhält."

Eine Entscheidung im Fall Audi könnte auch Konsequenzen für viele andere Unternehmen haben. Gut möglich, dass der Fall am Ende vom Bundesgerichtshof entschieden werden muss.

Audi weiter zuversichtlich

Die Audi AG, die auch ein Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) betreibt, ist weiterhin zuversichtlich, den Streit für sich zu entscheiden. Schriftlich heißt es auf SWR-Anfrage: