OVG-Urteil zu Sterbewunsch: Klägerin aus Kreis Schwäbisch Hall verstorben

Eine Frau aus dem Kreis Schwäbisch Hall hatte beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Nordrhein-Westfalen auf das Recht geklagt, ein todbringendes Medikament legal kaufen zu dürfen. Nun gibt es neue Entwicklungen.

Gemeinsam mit anderen todkranken Klägern aus anderen Bundesländern wollte die schwer kranke Frau für einen selbstbestimmten Tod Zugang zu einem Betäubungsmittel erstreiten. Das betreffende Mittel kann derzeit in Deutschland faktisch nicht von Patienten gekauft werden.

Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hatte die Klage abgewiesen, aber Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.

Anwalt wusste nichts von Tod der Frau

Nun hat der Klägeranwalt Robert Roßbruch einen der Fälle für erledigt erklärt – den der Frau aus dem Kreis Schwäbisch Hall. Die Frau war nämlich zum Zeitpunkt der Verhandlung Anfang Februar bereits verstorben. Wie der Anwalt gegenüber dem SWR erklärte, habe er zu dem Zeitpunkt aber nichts davon gewusst, weil er nur in unregelmäßigem Kontakt mit der sterbenskranken Frau gestanden habe.

Robert Roßbruch vetrat die Frau aus dem Kreis Schwäbisch Hall SWR

In Verfahren mit sterbenskranken Mandantinnen und Mandanten sei der Kontakt häufig nicht so regelmäßig wie in anderen Verfahren, sagte der Anwalt Robert Roßbruch dem SWR. Manchmal sei ein halbes Jahr oder mehr vergangen, in dem er keinen Kontakt zu der Frau gehabt habe. Zum Teil sei der Kontakt über Freundinnen der Frau erfolgt, weil sie keine Angehörigen gehabt habe.

Gericht hatte auf Todesanzeige hingewiesen

Kurz nach der mündlichen Verhandlung hatte das Gericht den Anwalt auf eine Todesanzeige der Klägerin hingewiesen, wie die deutsche Presseagentur berichtet hatte. Demnach soll die Frau bereits seit April 2021 tot sein.

Roßbruch sagte dem SWR, er habe im März oder April 2021 zuletzt Kontakt mit der Frau gehabt. Dem Anwalt zufolge hatte sie seit Jahren mit einem bösartigen Tumor im Bauch gekämpft und zahlreiche Operationen hinter sich. Roßbruch ist auch Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben.