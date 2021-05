Der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer sorgt sich um die Impfstoffmengen für das Kreisimpfzentrum Wolpertshausen. Zuvor kritisierte er Sozialminister Lucha scharf für die Vergabe-Praxis in der Hotspot-Region.

Die Menge an Impfstoff im Kreisimpfzentrum (KIZ) bereitet dem Schwäbisch Haller Landrat Bauer (parteilos) Kopfzerbrechen: Anlass seien Meldungen aus dem Sozialministerium, wonach der Impfstoff in Baden-Württemberg auch im Juni noch sehr knapp bleibe. Die Impfzentren sollten demnach zunächst die Zweitimpfungen sicherstellen.

"Kritische Fragen zu landesweiter Verteilungsgerechtigkeit der Impfdosen"

Jetzt wurde bekannt, dass 4.680 Dosen aus dem Kreisimpfzentrum Wolpertshausen nach Tübingen abgegeben wurden. Unterdessen sind Termine für Erstimpfungen nur schwer zu bekommen. Kommt dieser Impfstoff also wieder zurück - und falls ja, wann, fragte daher der Crailsheimer FDP-Landtagsabgeordnete Stephen Brauer in einem Brief an Landrat Bauer. Schließlich "mehren sich nunmehr verständlicherweise aus den Reihen der Bevölkerung kritische Fragen im Hinblick auf die landesweite Verteilungsgerechtigkeit der Impfdosen", heißt es in den Schreiben an den Haller Landrat.

In einem Antwortbrief schreibt Bauer, bei den nach Tübingen weitergegebenen Impfdosen habe es sich um Lagerbestände für Zweitimpfungen gehandelt. Abgegeben worden sei der Impfstoff, weil das Kreisimpfzentrum Wolpertshausen seine Kapazitäten nicht kurzfristig erhöhen konnte. Große Impfzentren mit Anschluss an Uni-Kliniken hatten "personelle Spielräume und konnten deshalb schneller reagieren". Zudem hatte das Sozialministerium zunächst Meldungen herausgegeben, wonach es mehr Lieferungen erwartete, so der Landrat.

Ausreichend Corona-Impfstoff: KIZ Wolpertshausen in Vollbetrieb

Das KIZ in Wolpertshausen laufe zwischenzeitlich im Hochbetrieb. Die dafür notwendigen knapp 4.700 Imfpdosen habe man erhalten. Zudem hat er, so der Landrat, die Zusage dass auch in "nächster Zeit ausreichend Impfstoff für den Vollbetrieb geliefert wird". Daran habe sich das Sozialministerium bisher gehalten, obwohl die "vom Bund angekündigten zusätzlichen Impfstofflieferungen bisher ausgeblieben sind." Bauer rechnet auch weiterhin mit einem Vollbetrieb des KIZ.

Nichtsdestotrotz hegt der Landrat Zweifel für die kommenden Wochen: Nach jüngsten Meldungen aus dem Sozialministerium seien auch im Juni die Lieferungen knapp, weshalb zunächst die Zweitimpfungen in den Impfzentren im Auge behalten werden müssen.

Kritik an Landesgesundheitsminister wegen Impfstoffverteilung

Erst vor Kurzem übte Landrat Bauer Kritik an Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne): Mit besonders hohen Inzidenz-Zahlen forderte der Landkreis Schwäbisch Hall schon vor Wochen mehr Corona-Impfdosen vom Land - vergebens. Andere Regionen bekamen jetzt diesen Zuschlag - das sorgte für Unmut.