Heilbronn ist bereit fürs Impfen. Am Dienstag wurde das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Horkheim vorgestellt. Am 22. Januar soll es öffnen - wenn der Impfstoff da ist. Heilbronn will dafür noch mehr unternehmen, um möglichst vielen die Impfung zu ermöglichen. SWR Reporterin Alice Robra berichtet.