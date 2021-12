Imagekampagne "Kitalente" für Crailsheimer Kindergärten

per Mail teilen

Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) sucht seit Jahren dringend qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher. Mit der Imagekampagne "Kitalente" geht sie jetzt in die Offensive.

Erzieherinnen und Erzieher kümmern sich um das wertvollste Gut unserer Gesellschaft: unsere Kinder – heißt es in einer Mitteilung der Stadt Crailsheim. Es geht vor allem darum, mit Vorurteilen aufzuräumen, erklärt Horst Herold von der Stadt, der die Kampagne mitentwickelt hat. "Kitalente" setzt sich, leicht zu erraten, aus den Worten "Kindertagesstätte" und "Talent" zusammen. Und Herold weiß, Crailsheim ist nicht die einzige Kommune, die eben diese beiden Dinge zusammenführen möchte.

Max und Leo sind ein tolles Team – und freuen sich auf neue Teammitglieder Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Vielfalt des Berufs zeigen

Mit "Kitalente" will Crailsheim jetzt noch offensiver nach neuen Erzieherinnen und Erziehern suchen. Die Kampagnenmotive sollen mit einem gesunden Schuss Ironie Aufmerksamkeit erregen. Bei vielen Motiven wird mit Vorurteilen gespielt, die dann sprachlich aufgelöst werden. Stereotypen sollen abgebaut und die Vielfalt des Berufs gezeigt werden.

Mit dabei sind aktive Erzieherinnen, die "Kitalente", Eltern und Kinder. Sie freuen sich alle auf Zuwachs im großen Team der Crailsheimer Kindergärten, denn neue Kollegen und Kolleginnen werden gebraucht.

Die Kinder können auch mal alleine spielen SWR

"Dieses Thema 'Nur spielen ist ja nicht anstrengend, da sitzt man nur rum und hat eine gute Zeit'... Man soll eine gute Zeit haben, keine Frage, aber es ist nicht ganz ohne. Ich habe die Aufgabe, die Kinder auf die Welt von morgen oder von heute vorzubereiten."

Frühkindliche Entwicklung mit Spielen und Basteln

Die wenigsten Menschen dürften beispielsweise wissen, so Herold, dass Basteln und Spielen ganz entscheidend für die frühkindliche Entwicklung sind. Nicht nur die Betreuung der Kinder stehe im Vordergrund: Sprachförderung, Bewegung, Vorbereitung auf die Grundschule, all das gehöre dazu, ergänzt Sabine Wolfinger, Leiterin des Kindergartens Kleeblatt in Crailsheim-Altenmünster.

Melina Kleinheinz ist ein Crailsheimer Kitalent – und wirbt für motivierte Verstärkung mit Potential Pressestelle Stadtverwaltung Crailsheim

Kindergärten stark vom Fachkräftemangel betroffen

Die Erzieherinnen und Erzieher haben bei einem Workshop darüber diskutiert, was sie bewegt. Alle waren sich einig: Die Wahrnehmung von Außenstehenden und der Blick Dritter auf den Beruf muss sich ändern. Gleichzeitig sind die städtischen Kindertagesstätten ohnehin stark vom Fachkräftemangel betroffen.

Bewerbungen gibt es, die Qualifikation und vor allem Motivation sei nicht mehr so hoch, meint Wolfinger. Bei ihr ist gerade eine Quereinsteigerin aktiv, die aber eben das mitbringt. Crailsheim hat 19 Kindertagesstätten, für alle wird Nachwuchs für die Erziehung gesucht. Das falsche Bild des Berufs schreckt aber viele ab. Die Kampagne "Kitalente" soll das ändern.