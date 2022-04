Streiks in Kitas und im sozialen Dienst

Im Stadt- und Landkreis Heilbronn hat die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks in Kitas und sozialen Diensten aufgerufen. Um 10 Uhr beginnt ein Protestzug vom Soleo Heilbronn zur Kundgebung an der Harmonie. Die Kinderbetreuung ist nicht überall gesichert, bestätigte ver.di-Bezirksgeschäftsführerin Katharina Kaupp dem SWR. Es könne sein, dass es in einigen Kitas eine Notgruppe gebe oder Einrichtungen auch ganz geschlossen seien. "Das ist sehr unterschiedlich", so Kaupp. Die Eltern seien informiert worden. Ver.di und die Beschäftigten fordern unter anderem mehr Geld und mehr Zeit, um die Berufe attraktiver zu machen. Für Freitag sind Streiks in Crailsheim, Kupferzell und Schwäbisch Hall angekündigt.