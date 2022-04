In Schwäbisch Hall bleiben am Freitag nach Angaben der Stadt wegen Warnstreiks rund die Hälfte der städtischen Kitas geschlossen. Nach derzeitigem Stand seien zehn Einrichtungen von Warnstreiks betroffen. Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst sind am Freitag von der Gewerkschaft ver.di auch in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Kupferzell (Hohenlohekreis) angekündigt.