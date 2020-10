Die Kindertagesstätte in Neckarsulm Kreis Heilbronn), die am vergangenen Mittwoch wegen eines Corona-Verdachts vorsorglich geschlossen wurde, ist ab sofort wieder geöffnet. Alle Kinder und die pädagogischen Fachkräfte der Kita mit Erkältungssymptomen wurden auf das Coronavirus getestet, so die Stadt. Unter den getesteten Personen habe es keinen Corona-Fall gegeben. Das Kreis-Gesundheitsamt gab grünes Licht für die Öffnung. Die Eltern wurden bereits am Samstag informiert.