Die Kita-Krise in Baden-Württemberg spitzt sich zu: Im Main-Tauber-Kreis beispielsweise liegt es nicht nur am fehlenden Personal. In Hall helfen spanische Erzieher.

Im Land fehlen fast 60.000 Betreuungsplätze in Kitas, heißt es in einer neuen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Zugleich fehlen demnach über 18.300 Erzieherinnen und Erzieher, um alle Kinder betreuen zu können. Die Tauberbischofsheimer Bürgermeisterin Anette Schmidt (Main-Tauber-Kreis, parteilos) sieht die Gründe dafür aber nicht nur im Fachkräftemangel, auch fehlende Räumlichkeiten seien ein Grund für die fehlenden Betreuungsplätze.

Tauberbischofsheimer Kitas haben mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen, so Schmidt, dazu steigen die Geburtenzahlen. Auch der Zuwachs an Flüchtlingen seit dem Krieg in der Ukraine stellt die Kreisstadt vor eine Herausforderung: Familien und Kinder haben einen Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung. Hier fehlt es schlichtweg auch an Platz, sagt Bürgermeisterin Anette Schmidt, denn "so ein zusätzlicher Bau ist dann auch nicht so leicht gestemmt. Wir brauchen da eine relativ große Vorlaufzeit, damit zusätzliche Räumlichkeiten entstehen können."

Ausländische Fachkräfte oder Studienabgänger als Möglichkeit

Beim Landesverband Katholischer Kindertagesstätten Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V wünscht man sich zudem, mehr die Menschen für dem Beruf zu gewinnen. Hier könnten zum Beispiel ausländische Fachkräfte, die nicht anerkannt sind, eine Lösungsmöglichkeit sein, so Verbandssprecherin Kristina Reisinger. Gut ausgebildet seien auch hochqualifizierte Studienabgänger: "Diese müssen natürlich auch entsprechend honoriert werden", sagte Reisinger dem SWR Studio Heilbronn.

Spanische Fachkräfte bleiben teils in Deutschland

Überall suchen Kommunen im Umgang mit der Kitakrise nach Lösungen. Ein Ansatz kommt aus Schwäbisch Hall: Die Stadt wirbt seit drei Jahren Fachkräfte aus Spanien an, um dem Betreuungsmangel entgegenzuwirken. 30 von 180 Erzieherinnen und Erziehern in den städtischen Kitas hat die Stadt seitdem aus Spanien rekrutiert. Der Aufwand ist für beide Seiten hoch, lohnt sich jedoch, denn der Großteil der Spanierinnen und Spanier bleibt den Einrichtungen erhalten, sagte ein Sprecher der Stadt. Seit diesem Jahr werben auch Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) Fachkräfte aus Spanien an.