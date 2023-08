Kirchengemeinde aus Lauffen auf Weltjugendtag: "Näher ran an den Glauben"

Bereits die ganze Woche findet der Weltjugendtag der Katholiken in Lissabon statt. Auch aus Lauffen ist eine Kirchengemeinde dabei. Eine Heilbronnerin erzählt von ihren Eindrücken.

Hundertausende Menschen verbringen noch bis Sonntag gemeinsam den Weltjugendtag der Katholiken in Lissabon, bei dem auch Papst Franziskus vor Ort ist. Die Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus aus Lauffen (Kreis Heilbronn) ist mit dabei.

Heilbronnerin: Von Eindrücken überwältigt

Die 18-jährige Franziska Ramos-Wittek kommt aus Heilbronn und hat portugiesische Wurzeln. Nicht nur deswegen war für sie klar, sie fährt auf jeden Fall mit nach Lissabon. Mit der Kirchengemeinde war sie auch schon auf anderen Ausfahrten wie in Assisi in Italien. Von den Eindrücken in Portugal ist sie überwältigt. Sie erzählt von herzlichen, friedlichen Menschen, die gemeinsam singen und über den Glauben sprechen. Besonders das gemeinsame Taizé-Gebet sei ein toller Moment gewesen.

Tagesausklang beim Jugendfestival des Weltjugendtages. Musik, Tanzen und Begegnungen mit Menschen aus den...Posted by Katholische Kirchengemeinde St. Franziskus Lauffen on Friday, August 4, 2023

Gemeinsamer Gottesdienst mit Papst Franziskus

Sie selbst hat sich von der Ausfahrt nach Lissabon zum Weltjugendtag erhofft, wieder näher an den Glauben heranzukommen. In ihrem Alltag sei das manchmal ein Hin und Her. Vor Ort spürt sie jetzt eine Energie und einen Zusammenhalt. Neben Gebeten ist aber auch mal Zeit für einen Sprung in den Atlantik. Von Samstag auf Sonntag steht eine gemeinsame Übernachtung unter freiem Himmel mit allen Teilnehmenden an. Danach steht der Sonntagsgottesdienst mit Papst Franziskus an.