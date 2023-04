Kompromiss um Flüchtlingsunterkunft in Kirchardt

Das alte Rathaus in Kirchardt soll noch in diesem Jahr zur Flüchtlingsunterkunft werden. Nach viel Kritik aus der Bevölkerung werden jedoch nicht alle Geflüchteten einziehen.

In Kirchardt (Kreis Heilbronn) sollen noch in diesem Jahr Geflüchtete im alten Rathaus einziehen. Weil das alte Rathaus jedoch in direkter Nähe zu einer Schule und einem Kindergarten liegt, haben vor allem Eltern sich um ihre Kinder Sorgen gemacht. Nach langen Diskussionen wurde im Gemeinderat nun ein Kompromiss beschlossen: Demnach sollen im alten Rathaus, soweit es organisatorisch möglich ist, nur Familien und Paare einziehen. Allein geflüchtete Männer werden in einem anderen angemieteten Gebäude untergebracht.

Kirchardt muss weitere Flüchtlinge aufnehmen

Der gefundene Kompromiss habe die Wogen geglättet, sagte der Kirchardter Bürgermeister Gerd Kreiter (parteilos) dem SWR. Die zusätzliche Unterkunft sei notwendig, da in diesem Jahr 30 bis 40 weitere Geflüchtete in Kirchardt erwartet werden. Etwa die Hälfte davon aus der Ukraine, die andere Hälfte aus verschiedenen Ländern. Im März waren bereits 60 Geflüchtete in Kirchardt untergebracht.

Vor dem Einzug müsse das alte Rathaus noch umgebaut werden, so Kreiter. Duschen und Küchen müssten installiert werden. Im zweiten Halbjahr sollen die ersten Menschen einziehen können.