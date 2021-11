Sechs regionale Kinos für ihr Programm ausgezeichnet

Die MFG Filmförderung Baden-Württemberg hat jetzt sechs Kinos in der Region Heilbronn-Franken ausgezeichnet. Preise für ihr Jahresfilmprogramm 2020 bekamen die Arthaus-Kinos Heilbronn, das Scala Kino in Neckarsulm (Kreis Heilbronn), das Roxy Kino in Wertheim (Main-Tauber-Kreis), Kino Klappe in Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) sowie die Lichtspiele in Schwäbisch Hall. Das Prestige Filmtheater in Künzelsau (Hohenlohekreis) wurde in der Rubrik „gute Filmreihen“ ausgezeichnet. Insgesamt stellte das Land Baden-Württemberg und die MFG ein Gesamtbudget von einer Million Euro zur Verfügung. Mit dem Preisgeld wurden insgesamt 65 besondere Kinos im Land ausgezeichnet. Die Medien- und Filmgesellschaft zeichnet alljährlich mittelständische gewerbliche Kinobetreibende aus. Damit soll die Kontinuität ambitionierter Kinoprogrammarbeit gesichert werden.