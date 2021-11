per Mail teilen

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) haben Unbekannte am Dienstag einen Kinderwagen in der Asylbewerberunterkunft angezündet. Ein Bewohner konnte das Feuer vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Es entstand lediglich ein Sachschaden. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund liegt zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht vor.