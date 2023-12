Durchsuchungen wegen Kinderpornografie im Hohenlohekreis

per Mail teilen

In mehreren Wohnungen im Hohenlohekreis hat es Durchsuchungen wegen Kinderpornografie gegeben. Die Ermittler fanden Beweismittel.

Im Zuge von Ermittlungen wegen Kinderpornografie hat die Künzelsauer Kriminalpolizei bereits Mitte Oktober sechs Anschriften im Hohenlohekreis in den Fokus genommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn am Freitag mit. Unter den sechs Verdächtigen sind ein 14-jähriges Mädchen sowie Jugendliche und Männer zwischen 14 und 35 Jahren, so die Polizei. Sie sollen im Internet über Messenger-Dienste illegales pornografisches Material, beispielsweise Bilder und Videos von Minderjährigen, bekommen und verbreitet haben. Bei ihnen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Festnahmen gab es keine.

Mindeststrafe ein Jahr Gefängnis

Die Verbreitung, der Erwerb und der Besitz von Kinderpornografie wurde seit dem 1. Juli 2021 zu einem Verbrechen hochgestuft. Das hatte der Bundestag beschlossen. Sexuelle Misshandlungen von Kindern und die Verbreitung, der Besitz und die Beschaffung von Bildern und Filmen mit entsprechenden Inhalten werden damit grundsätzlich mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis geahndet. Zuvor wurde der Tatbestand noch als Vergehen eingestuft. Diese Verschärfung trifft jedoch auch viele Minderjährige, die sich der Rechtswidrigkeit nicht bewusst sind. Die sogenannte Schulhof-Pornografie stellt die Ermittler immer wieder vor riesige Herausforderungen.