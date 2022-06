Keine Engpässe an Kinderkliniken der Region

Nachdem Mediziner bundesweit vor Engpässen und einer dramatischen Situation an den Kinderkliniken gewarnt haben, geben die Kinderkliniken in der Region Heilbronn-Franken Entwarnung. Noch könnten alle Kinder gut versorgt werden, hieß es. Der Fachkräftemangel ist natürlich in allen Kliniken der Region ein Thema, bislang konnten aber alle Kinder, die stationär in den Kinderkliniken in Heilbronn, am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) oder am Diak in Schwäbisch Hall behandelt werden mussten, auch adäquat betreut werden. Kein Kind musste wegen Personalmangel in ein anderes Klinikum verlegt werden, so das Ergebnis einer SWR-Umfrage. Allerdings heißt es bei den SLK-Kliniken, dass mehr Kinderbetten belegt werden könnten, wenn mehr Personal da wäre. Die Kinderklinik hat 117 Betten und dazu noch 14 Intensivbetten. Auch in der Kinderklinik Bad Mergentheim können alle 40 Betten der Kinderklinik versorgt werden.