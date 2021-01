per Mail teilen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Schwäbisch Hall hat 14 Kinder und das Personal einer Notbetreuungsgruppe eines Kindergartens in Crailsheim in Quarantäne geschickt. Ein Kind der Gruppe sei zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilt die Stadt mit. Aufgrund der strikten räumlichen Trennung in der Einrichtung könne die Notbetreuung für die zweite Gruppe aber fortgeführt werden.