Kinderfreizeit Haigern: Gute Stimmung trotz Regenwetter

Am Montag sind die Kinderfreizeiten auf dem Haigern und Gaffenberg gestartet.

Die Kinder setzen dem grauen Schmuddelwetter gute Laune bei buntem Programm entgegen.

Am Montag gingen die Kinderfreizeiten auf dem Haigern in Talheim (Kreis Heilbronn) und auf dem Gaffenberg in Heilbronn los. In den ersten beiden Wochen nehmen auf dem Haigern rund 380 Kinder und auf dem Gaffenberg 1.200 Kinder teil. Auch für ein Schlechtwetterprogramm ist gesorgt.

Mottotag Mittelalter

Am Mottotag zum Thema Mittelalter haben sich die Kinder auf dem Haigern am Mittwoch als Ritter, Burgfräulein und Prinzessinnen verkleidet. Aufgrund des Regenwetters ging es los mit Bastelworkshops in den Holzhütten auf dem Gelände. Gebastelt wurden unter anderem Ritterhelme und Kronen. Bei besserem Wetter findet viel Programm im Wald statt. Außerdem freuen sich die Kinder auf eine Übernachtung, einen Besuch im Freibad, einen Ausflug in die experimenta und vor allem auf das Abschlussfest mit dem Motto "Super Mario", für das die Kinder Aufführungen für ihre Eltern vorbereiten.

Regenwetter trübt Freude nicht

Das Regenwetter vermiese den Spaß auf der Freizeit nicht, erzählt Philipp Rupprecht, Leiter der Kinderfreizeit Haigern. "Die Betreuer haben sich sehr schnell angepasst, dass sie ihr eigentlich für sonniges Augustwetter geplantes Programm umgestellt haben und machen mit ihren Kindern jetzt eben eine Regenalternative, aber die Rückmeldung der Kinder ist durchweg positiv", so Rupprecht weiter. Bei schlechtem Wetter würde dann eben mehr gebastelt werden.

Der "Oberonkel" der Kinderfreizeit auf dem Gaffenberg, Jonathan Förderer, erzählt, dass sich einige Kinder gerade auf den Matsch besonders freuen. Trotz des schlechten Wetters würden die Kinder in den Wald gehen und seien "super motiviert" und gut ausgestattet mit Regenkleidung. Auf dem Gaffenberg seien erstmalig seit Corona wieder 1.200 Kinder mit dabei.

Auch ukrainische Kinder mit dabei

Dieses Jahre seien auch einige ukrainische Kinder auf dem Haigern mit dabei, deren Beitrag durch den Förderverein oder Kirchengemeinden übernommen wird, so Rupprecht. Die meisten von ihnen verstünden bereits sehr viel und Sprachbarrieren seien unter den Kindern ohnehin kaum ein Problem.

"Weil das im Spiel sehr verschwimmt, ob man jetzt deutsch oder ukrainisch spricht."

Noch freie Plätze in der zweiten Freizeit auf dem Haigern

Die Kinderfreizeit Haigern kostet für zwei Wochen 255 Euro. Die Preise seien das erste Mal seit fünf Jahren erhöht worden. Die erste Freizeit auf dem Haigern ist mit 380 Kindern ausgebucht, in der zweiten gebe es noch freie Plätze, sagt Leiter Philipp Rupprecht.