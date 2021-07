per Mail teilen

Die Inzidenzwerte steigen an und jetzt starten die Sommerferien in Baden-Württemberg. Viele Kinderfreizeiten wurden bereits absagt. Doch eine der größten hat einen Weg gefunden.

Der Gaffenberg ist nach Angaben der evangelischen Kirche in Heilbronn das größte Waldheim Europas. Das Walderholungsheim liegt mitten im Stadtwald. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Freizeitheit hier stattfinden kann. "Wir haben vier Hektar Wald zur Verfügung, hier können sich die Kinder gut verteilen," sagt die Jugendpfarrerin Stefanie Kress im SWR-Interview.

Kress leitet die Freizeit und steckt mit ihrem Team gerade mitten in den Vorbereitungen. Ab Montag können immer eine Woche lang bis zu 300 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren den Gaffenberg besuchen. Normalerweise gibt es dort ein zweiwöchiges Ferienangebot mit bis zu 1.200 Kindern.

"Es besteht aktuell keine Gefahr, dass der Gaffenberg abgebrochen wird"

"Mit unserem Hygienekonzept und der begrenzten Teilnehmerzahl, kann die Freizeit egal bei welcher Inzidenz stattfinden," betont die Jugendpfarrerin, die auch Oberonkelin von den Kindern genannt wird.

Das Gelände im Wald ist genau zugeteilt, die nach Alter eingeteilten Gruppen begegnen sich nicht. Es sei sogar genau festgelegt, welche Gruppe, welche Toilette auf dem Gaffenberg benutze, so Stefanie Kress. Laut aktueller Corona-Verordnung bestehe daher keine Gefahr, dass die Freizeit abgebrochen werden muss.

Baden-Württemberg lockert Regeln für Kinderfreizeiten

Und auch für andere Kinderfreizeit-Angebote besteht jetzt Hoffnung. Das Land Baden-Württemberg hat die Regelungen für Jugend- und Familienfreizeiten bei steigenden Corona-Inzidenzwerten am Donnerstag geklärt.

Eine bereits begonnene Kinderfreizeit soll demnach auch dann bis zum geplanten Ende fortgesetzt werden können, wenn im entsprechenden Stadt- oder Landkreis während der Freizeit eine höhere Inzidenzstufe erreicht wird. Dies gelte jedoch nicht für den Fall, dass der Anstieg in einem direkten Zusammenhang mit dem Ferienangebot stehe.

Bereits im letzten Jahr fanden wegen Corona viele Freizeiten gar nicht oder nur in abgespeckter Form statt.

Höhere Teilnahmegebühren durch Coronaregeln

Auf dem Gaffenberg ist durch die kleineren Gruppen wegen der Coronaregeln nun ein anderes Problem entstanden: Die Teilnahmegebühren sind gestiegen. Manches koste immer gleich viel, egal wie viele Kinder kämen. Deshalb hat Jugendpfarrerin Kress um Spenden gebeten. Und da sei auch einiges zusammengekommen, so dass auch Kinder aus Familien mit weniger finanziellen Mitteln an der Freizeit teilnehmen können.

Diese so genannten "Patenschaften" seien auch ein Grundprinzip des Gaffenbergs außerhalb der Pandemie, damit alle Kinder, die möchten, am Ferienprogramm teilnehmen können, betont Stefanie Kress. In diesem Jahr seien über den Patenschaftsfonds bereits 150 Kinder unterstützt worden.

Über 1.000 Kinder haben sich bereits für die vier Freizeiten ab Montag angemeldet. Es gibt aber noch freie Plätze. Laut der leitenden Jugendpfarrerin können sich bis zu 1.200 Kinder insgesamt in diesem Jahr für den Gaffenberg anmelden. Vor allem in den letzten beiden Freizeitwochen, K33 und KW34, seien noch Plätze frei.