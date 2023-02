Gesundheitsamt Heilbronn: Früherkennung bei Diabetes wichtig

per Mail teilen

Mit einer Aufklärungskampagne will das Gesundheitsamt Heilbronn erreichen, dass Diabetes frühzeitig erkannt wird. Die Folgen können ansonsten verheerend sein.

Das Gesundheitsamt Heilbronn will, dass bei Kindern und Jugendlichen Diabetes möglichst frühzeitig erkannt wird. Dafür startet es eine Aufklärungskampagne. Eines von 500 Kinder erkranke an Typ 1 Diabetes, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, Peter Liebert, dem SWR. Davon erleide ein Drittel der Kinder am Anfang eine Komplikation, die im Extremfall zu Koma und Tod führen könne. Daher sei es wichtig, die Symptome zu erkennen.

Vier Warnzeichen für Diabetes Typ 1

Bei Einschulungsuntersuchungen etwa würde das Gesundheitsamt auf die vier Warnzeichen hinweisen. Diese seien ständiger Durst, Gewichtsabnahme ohne Grund, häufiges Wasserlassen und stetige Müdigkeit.