In Löwenstein (Kreis Heilbronn) hat die Feuerwehr am Wochenende eine Wiese löschen müssen. Zwei Jungs im Alter von elf und zwölf Jahren hatten die Wiese gegen 11:30 Uhr vermutlich mit einem Deo und einem Feuerzeug in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Montag mit. Die Jungen kamen mit dem Schrecken davon. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt.