Fast die Hälfte der ankommenden Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche

Rund 150 Menschen aus der Ukraine sind in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) seit Kriegsbeginn angekommen. Fast die Hälfte davon seien Kinder und Jugendliche, teile die Stadt am Mittwoch mit. Die Stadt hat die Geflüchteten demnach ins Rathaus eingeladen, um mit ihnen erste wichtige Schritte zur rechtlichen und sozialen Absicherung einzuleiten. Dabei erlangte die Stadt die Informationen über die Altersstruktur, welche Aufschluss über den Bedarf an Bildung, Betreuung und Integrationsangeboten gebe, heißt es. Die Aufnahme ukrainischer Kinder und Jugendlicher an Wertheimer Schulen sei bereits angelaufen. Im Bereich Kinderbetreuung werde an der Einrichtung von Spielgruppen gearbeitet. Ebenso werden Sprach- und Integrationskurse vorbereitet.