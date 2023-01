Wenig Kinderarmut im Hohenlohekreis

Fast jedes fünfte Kind in Baden-Württemberg ist armutsgefährdet. Das geht aus einer Analyse der Bertelsmann Stiftung hervor. Am besten steht der Hohenlohekreis da.

Die Bertelsmann Stiftung hat am Donnerstag eine Analyse veröffentlicht, wonach fast jedes fünfte Kind und etwa jeder fünfte junge Erwachsene in Baden-Württemberg armutsgefährdet sind. Am besten schneidet der Hohenlohekreis ab: Nur unter fünf Prozent der Kinder und rund zwei Prozent der jungen Erwachsenen wachsen demnach mit Grundsicherung auf. Zum Vergleich: In Mannheim sind es über 20 Prozent der Kinder.

Alleinerziehende und Großfamilien besonders betroffen

Die Zahlen seien insgesamt erstmals seit fünf Jahren deutlich gestiegen, weil aus der Ukraine geflüchtete Minderjährige hinzukamen, so die Autoren der Studie. Als armutsgefährdet gelten Kinder und Jugendliche in Familien mit einem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens in Deutschland. Alleinerziehende und Familien mit drei oder mehr Kindern seien wohl besonders stark betroffen. Baden-Württemberg steht laut Studie im bundesweiten Vergleich etwas besser da als andere Bundesländer.