Weil ein 61-jähriger Autofahrer wohl von der Sonne geblendet wurde, hat er in Heilbronn ein neunjähriges Mädchen angefahren. Das Kind ging am Donnerstagnachmittag gegen 17:45 Uhr über einen Zebrastreifen, als es von dem Auto erfasst wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.