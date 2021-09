per Mail teilen

Bei einem Unfall in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Donnerstagabend ein sechsjähriger Junge schwer verletzt worden. Das Kind war unvermittelt auf die Straße gerannt und wurde von einem Auto erfasst. Dessen Fahrer hatte die Geschwindigkeit bereits verringert, konnte den Zusammenprall allerdings nicht mehr verhindern. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.