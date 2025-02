Tauberbischofsheim: Kind wirft in Heim mit Messern um sich

Ein Junge soll in Tauberbischofsheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst haben. Das Kind hatte offenbar im Streit mit Küchenmessern um sich geworfen.

Messer flogen in Richtung Wand und Tür

In Tauberbischofsheim soll ein siebenjähriges Kind am Mittwochabend in einer Jugendhilfeeinrichtung mehrere Messer geschleudert haben. Die Küchenmesser seien in Richtung Türen und Wand geflogen, heißt es von der Polizei. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren. Ein größeres Polizeiaufgebot rückte an und brachte die Situation schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, auch sei niemand bedroht worden.

Kind wurde in psychiatrische Einrichtung gebracht

Das Kind, welches die Messer geworfen haben soll, wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) gebracht.