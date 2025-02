Im Paragrafen 19 des Strafgesetzbuches (StGB) steht: "Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist." Denn der Gesetzgeber geht davon aus, dass Kinder noch nicht die Fähigkeit besitzen, das Ausmaß ihrer Tat und die rechtlichen Folgen abzuschätzen. Das bedeutet aber nicht, dass die Straftat eines Kindes automatisch keine Konsequenzen für es hat. Zum Beispiel kann das Jugendamt eine Reihe von Maßnahmen zur Unterstützung der Familie ergreifen, um mögliche Risiken für die Gesellschaft zu minimieren. Diese sind im Sozialgesetzbuch VIII in den Paragrafen 27 bis 34 geregelt. Auch das Familiengericht kann in schwerwiegenden Fällen unter anderem die Unterbringung straffälliger Kinder in einem Heim anordnen. Sollte ein Kind ab dem 14. Geburtstag weiter Straftaten begehen, können die Taten davor vor dem Jugendgericht noch eine Rolle spielen. Deshalb ermittelt die Polizei in der Regel auch die Fälle strafunmündiger Kinder zu Ende.