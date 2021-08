Nach einem Lkw-Unfall bei Heilbronn hat sich am Dienstag auf der A6 ein kilometerlanger Stau zwischen Öhringen (Hohenlohekreis) und Heilbronn gebildet. Nach Polizeiangaben prallte der Lkw Morgen in einer Baustelle in Richtung Mannheim in Betonleitwände. Der Tank des Lasters riss dabei auf und Diesel lief aus. Deshalb musste auch die Feuerwehr anrücken. Für die Bergungsarbeiten mussten zwei von drei Fahrspuren an der Unfallstelle gesperrt werden.