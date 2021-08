Vertreter der Heilbronner Stadtverwaltung und des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums wollen am Freitag die ersten Einzelheiten für den geplanten Innovationspark für künstliche Intelligenz (KI) besprechen. Am Dienstag hatte die Landesregierung Heilbronn den Zuschlag für das Großprojekt gegeben. Entstehen soll eine Art Fahrplan - also wann entsteht was in welcher Reihenfolge. Klar ist: Das Areal für Startups, Hochschulabsolventen und innovative Unternehmer aus dem In- und Ausland soll im Stadtteil Neckargartach entstehen. Und die Hochschule Heilbronn will bei der Entwicklung von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz ganz vorne mit dabei sein. 50 Millionen Euro Anschubfinanzierung übernimmt das Land, weitere 50 Millionen Euro sollen von der Schwarz-Gruppe kommen. Wie es heißt, will die Dieter-Schwarz-Stiftung weitere 20 Millionen Euro beisteuern. Das erklärte Ziel lautet: Heilbronn wird zum Aushängeschild für KI in Baden-Württemberg.