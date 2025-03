Das Chip-Forschungszentrum imec lässt sich in Heilbronn im Innovationspark IPAI nieder. Die deutsche Automobilindustrie soll dadurch unabhängiger werden.

Das belgische Chipforschungsinstitut Interuniversity Microelectronics Centre (imec) gründet nach SWR-Informationen eine Niederlassung in Heilbronn. Das Forschungszentrum soll im geplanten Innovationspark für Künstliche Intelligenz (IPAI) angesiedelt werden. Am Montag will die baden-württembergische Landesregierung das geplante neue Zentrum symbolisch auf der HANNOVER MESSE eröffnen. Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und der belgischen Region Flandern sowie Vertreter von Porsche und Bosch werden dort anwesend sein.

Automobilindustrie setzt Hoffnungen in Forschungszentrum

imec gilt als weltweit führend in der Mikrochip-Forschung. Das renommierte Institut hat bereits Niederlassungen in den Niederlanden, Taiwan, USA, China und Japan. Bald sollen auch in Deutschland Mikrochips für die Autoindustrie entwickelt werden, so der Plan. Dadurch wird zumindest die Forschung gestärkt. Denn eigentlich waren auch Fabriken von Intel und Wolfspeed in Deutschland geplant. Die Pläne wurden allerdings abgesagt.

IPAI in Heilbronn: Kompetenzzentrum für Künstliche Intelligenz

Nach dem Willen der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg soll der Innovationspark IPAI das größte Zentrum für angewandte Künstliche Intelligenz (KI) in Europa werden. Der große IPAI-Campus soll auf 23 Hektar Fläche im Stadtteil Neckargartach entstehen. Geplanter Baustart ist Ende des Jahres.