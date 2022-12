BW Landesregierung: KI-Innovationspark kommt gut voran

Der Heilbronner Innovationspark für Künstliche Intelligenz kommt laut Landesregierung voran. Allerdings gebe es noch Hürden auf EU-Ebene.

Der Bau eines Innovationsparks für Künstliche Intelligenz (KI) in Heilbronn läuft nach Angaben der baden-württembergischen Landesregierung gut und schnell. Nun müsse noch mehr aufs Gaspedal gedrückt werden, um auch gegenüber Zentren in den USA und China konkurrenzfähig zu sein. Dafür will sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nach eigenen Angaben einsetzen.

Wichtige Stellen bereits besetzt

Für Schlüsselpositionen für den Innovationspark in Heilbronn ist schon Personal gefunden. Auf 1.200 Quadratmetern Fläche seien bereits erste Start-Ups eingezogen, nebenan laufe seit April ein Neubau.

EU-Bürokratie noch im Weg

Nun müssten noch bürokratische Hürden auf EU-Ebene abgebaut werden. Denn die bremsten die KI-Entwicklung hierzulande aus und erschwerten die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Zentren in den USA oder China. Zudem sollten mehr baden-württembergische Unternehmen in KI investieren, so die Forderung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Hoffmeister-Kraut in Stuttgart.

KI-Entwicklungen bis zur Marktreife

Auf dem insgesamt 23 Hektar großen Hauptgelände Steinäcker in Heilbronn sollen in- und ausländische KI-Experten Anwendungen zur Marktreife bringen. 50 Millionen Euro Anschubfinanzierung kommen vom Land, nochmal dieselbe Summe bringt ein Konsortium auf, zu dem allen voran die Schwarz Gruppe aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) mit Lidl und Kaufland gehört.

Gemeinsam mit dem zwischen Tübingen und Stuttgart entstehenden Forschungsstandort "Cyber Valley" solle der Innovationspark in Heilbronn künftig ein "KI-Powertandem" bilden, das eng zusammenarbeiten solle, sagte Hoffmeister-Kraut.

DGB mahnt, Arbeitnehmerrechte einzuhalten

DGB-Landeschef Kai Burmeister lobte die Ziele des Landes, verwies aber auch darauf, dass bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz auch Arbeitnehmerrechte wie Mitbestimmung und das Recht auf Arbeits- und Gesundheitsschutz gelten. Man erwarte, dass die Landesregierung ihre KI-Strategie an den Interessen der Beschäftigten ausrichte.