Land fördert Labor für Künstliche Intelligenz der Hochschule Heilbronn

Das Landeswirtschaftsministerium fördert regionale Labore für Künstliche Intelligenz (KI) mit insgesamt 3,1 Millionen Euro. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit.

Geld fließt auch nach Heilbronn. Die Hochschule Heilbronn bekommt knapp 200.000 Euro für das KI-Labor im Zentrum für Maschinelles Lernen. Der Förderbescheid wurde am Donnerstag übergeben.

Insgesamt werden 16 regionale sogenannte KI-Labs gefördert. Mit ihnen solle erreicht werden, dass wirtschaftlich tragfähige KI-Lösungen noch schneller in die Anwendung kämen, so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). So solle auch die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands gestärkt werden. Künstliche Intelligenz sei eine Schlüsseltechnologie.

Die regionalen KI-Labs seien Teil des Maßnahmenpakets "Aktionsprogramm KI für den Mittelstand", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Neben den Laboren gebe es weitere Projekte in dem Aktionsprogramm. Dazu gehöre unter anderem die Einrichtung des Innovationsparks KI Baden-Württemberg in Heilbronn.