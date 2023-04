KI prägt University:Future Festival in Heilbronn

Künstliche Intelligenz wird in Zukunft Studium und Lehre an den Hochschulen stark beeinflussen. Bei der dreitägigen Konferenz in Heilbronn diskutieren darüber auch Fachleute.

Das University:Future Festival zum Thema Künstliche Intelligenz findet von Mittwoch bis Freitag in Heilbronn statt. Die Veranstaltung ist "digital first", das bedeutet, dass die Fachvorträge online von Bühnen aus Berlin, Bochum und Heilbronn übertragen werden. Der Fachkongress ist nach eigenen Angaben das größte Event über Digitalisierung in Studium und Lehre in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Live-Programm in der Heilbronner Maschinenfabrik

Die KI-Campus-Bühne ist in der Heilbronner Maschinenfabrik. Hier können sich regional Interessierte auch persönlich vernetzen. Bei der Podiumsdiksussion am Mittwochabend geht es um Künstliche Intelligenz als Innovationsmotor für Baden-Württemberg: Wie können Unternehmen und Hochschulen noch besser zusammen finden beim Thema KI? Am Abend gibt es außerdem ein Konzert des KI-Künstlers Tristan Behrens.

Das University:Future Festival dauert insgesamt drei Tage, davon sind zwei Tage live Programm in Heilbronn. Veranstalter sind das Hochschulforum Digitalisierung (HFD) und die Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL). Unterstützt wird das University:Future Festival vom Stifterverband und regionalen Partnern. Die Lernplattform KI-Campus ist durch ihren regionalen Standort in Heilbronn für das Programm in der Maschinenfabrik verantwortlich.