Kfz-Zulassungsstelle in Heilbronn nur mit Termin

Die Online-Terminvergabe für die Zulassungsstelle im Heilbronner Landratsamt war zum Start noch nicht perfekt. Viele Termine blieben ungenutzt.

Weniger Warten, weniger Frust und eine bessere Auslastung der Mitarbeitenden waren die Hoffnungen für die Online-Terminvergabe in der Kfz-Zulassungsstelle für Stadt- und Landkreis Heilbronn. Zum Start Anfang August lief jedoch noch nicht alles rund. Viele Besucher hatten keinen Termin gebucht oder kamen nicht zum vereinbarten Termin.

Kreisverwaltung: System muss sich noch einspielen

Zum Start hat der Landkreis insgesamt 330 Termine online angeboten. 170 wurden davon im Vorfeld gebucht, 60 Menschen seien ohne Termin erschienen. Ärgerlich sei jedoch die hohe Zahl an verpassten Terminen gewesen, bei knapp einem viertel der vorab gebuchten Termine sei niemand erschienen, was die Planbarkeit in der Zulassungsstelle sehr erschwere.

Pilotprojekt im Kreis: Reine Online-Zulassung möglich

Wer möchte, kann im Landkreis Heilbronn bereits jetzt komplett auf den Besuch im Landratsamt verzichten. Dank eines digitalen Pilotprojekts kann auch alles digital ausgefüllt und beantragt werden. Aktuell ist dafür jedoch ein digitaler Personalausweis notwendig. Künftig, ab ersten September, soll der digitale Behördengang jedoch auch mit dem Elster-Zertifikat möglich werden, dann wird das Angebot in der Kfz-Zulassungsstelle auch in anderen Kreisen wie im Stadtkreis Heilbronn übernommen.