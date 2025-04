Wie wird man Gutachter?

Kfz-Sachverständiger kann sich im Prinzip jeder nennen, der Terminus ist nicht geschützt. Die Staatsanwaltschaft beauftragt in der Regel nur von einer Kammer (IHK) bestellte und vereidigte Gutachterinnen und Gutachter. Diese haben ihre Qualifikation dort unter Beweis stellen müssen. Auch Sachverständige der DEKRA werden beauftragt. Das sind dann Ingenieurinnen und Ingenieure, die eine firmeninterne Zusatzausbildung bekommen. Bei der DEKRA dauert diese etwa ein Jahr. Zurzeit sind es in Heilbronn mit Wolpert zusammen drei und einer in Ausbildung. Da der Job sehr viel Erfahrung voraussetzt, gehen frisch ausgebildete Gutachterinnen und Gutachter bei der DEKRA erst nach zwei Jahren allein zu Unfällen. Bei komplexeren Fällen unterstützen die alten Hasen weiterhin.