Beilstein: Feuerwehreinsatz wegen Brand in Einfamilienhaus

In Beilstein-Schmidhausen hat es am Dienstagabend im Keller eines Einfamilienhauses gebrannt. Ein älteres Ehepaar kam mit dem Schrecken davon.

Am Dienstagabend geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Kellerraum in einem Einfamilienhaus in Beilstein-Schmidhausen (Kreis Heilbronn) in Brand. Wie die Polizei mitteilte, befand sich zu dem Zeitpunkt ein älteres Ehepaar in dem Haus. Als plötzlich schwarzer Rauch aus den Steckdosen im Wohnbereich drang, war das 77 und 80 Jahre alte Ehepaar alarmiert und verließ umgehend das Haus. Die verständigte Feuerwehr stellte einen Brand im Keller des Wohnhauses fest.

Nach Brand in Beilstein: Bewohner kamen bei Nachbarn unter

Der Brand wurde nach Polizeiangaben schnell gelöscht, der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge befand sich in dem Kellerraum auch ein Kamin. Dieser war laut Feuerwehr in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner verbrachten die Nacht bei Nachbarn.