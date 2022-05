per Mail teilen

Bei einem Kellerbrand in Gundelsheim-Böttingen ist am Samstagnachmittag ein Schaden von rund 40.000 Euro an einem Zweifamilienhaus entstanden. Verletzt wurde niemand. Eine Heizdecke hat wohl den Brand verursacht, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.