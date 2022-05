Zeche für Wasserschäden geht wohl an Heilbronner Versorgungs GmbH

Am Sonntag sind in der Heilbronner Südstraße fünf Keller nach einem Rohrbruch vollgelaufen. Die HNVG-Fachabteilung für Schadensregulierung ist mit den Geschädigten in Kontakt.

Am Sonntagmorgen war Wasser aus einer defekten, altersschwachen Graugussleitung über die Südstraße in fünf verschiedene Keller gelaufen. Teilweise stand es bis zu zwei Meter hoch in den Räumen. Das defekte Rohr wurde freigelegt und von der HNVG repariert. Währenddessen beseitigte die Feuerwehr mit zehn Tauchpumpen und drei Wassersaugern die Wassermassen aus den Kellern, sagte Sprecher Jürgen Vogt dem SWR. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren der Abteilungen Heilbronn -Stadt- und Horkheim waren mit mehreren Fahrzeugen rund fünf Stunden im Einsatz. Die Trocknung der Wände wird sicher einige Zeit in Anspruch nehmen. KfV Heilbronn Genaue Schadenshöhe noch unklar Zur Schadenshöhe will die Feuerwehr keine Angaben machen. "Wir schätzen das nur intern", so Vogt. Die Ermittlung sei Sache der Versicherungsgutachter. Die Feuerwehr war übere mehrere Stunden im Einsatz. KfV Heilbronn