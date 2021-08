Nach einem Legionellen-Ausbruch mit mehreren Infizierten und zwei Toten im Weinsberger Tal (Kreis Heilbronn) sind am Wochenende keine neuen Erkrankten gemeldet worden. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Bei dem Ausbruch hatten sich fünf Menschen infiziert und gefährliche Lungenentzündungen erlitten. Sie stammten aus Obersulm, Ellhofen, Weinsberg und Löwenstein. Das Kreisgesundheitsamt Heilbronn hat vergangene Woche die Ermittlungen wegen den Infektionen auf drei Firmen mit Verdunstungskühlanlage konzentriert. Die jeweiligen Firmen wurden per Anordnung verpflichtet ihre Verdunstungskühlanlagen umgehend fachmännisch zu desinfizieren. Oft finden sich Legionellen in kontaminierten Wasserleitungen. Experten des Heilbronner Gesundheitsamtes schlossen verunreinigtes Trinkwasser als Ursache aber schnell aus.