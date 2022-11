Den Bäckereien macht Weihnachtsgebäck Sorgen

per Mail teilen

Die Bäckereien in Heilbronn-Franken denken in dieser Saison darüber nach, auf Weihnachtsgebäck zu verzichten. Es würde zu teuer werden, heißt es.

Weil die Energie- und die Rohstoffpreise derart gestiegen sind, denken Bäckereien in Heilbronn-Franken vor diesem Weihnachten darüber nach, kein Weihnachtsgebäck anzubieten. Es sei nicht klar, ob die Kunden die hohen Preise bezahlen würden, sagt etwa Lukas Müller von der Feinbäckerei Müller in Eppingen (Kreis Heilbronn).

Die Bäckereien spüren einerseits die Kostensteigerungen in Sachen Energie: Plätzchen und Co. sind sehr aufwändig in der Herstellung. Dazu sind auch die Preise bei den Rohstoffen explodiert: Gewürze, Marzipan, Butter, Sahne und Zucker sind deutlich teurer geworden. Wöchentlich würden die Preise erhöht. Der Vater Ralf Müller wird deutlich:

"In 58 Jahren haben wir das noch nicht erlebt. Die Handwerker kommen in existenzielle Not, ohne ihr Eigenverschulden".

Stammkundschaft hat Verständnis

Auf SWR-Nachfrage gibt eine Kundin zu, sie würde das Weihnachtsgebäck der Feinbäckerei Müller vermissen, weil sie selbst nicht backe. Ein anderer Stammkunde meint, er würde die höheren Preise mitgehen.

In Neckarsulm war Überzeugungsarbeit nötig

In Neckarsulm-Amorbach (Kreis Heilbronn) hat Bäckermeister Bernhard Kuhn lange mit seiner Frau gerungen, ob er dieses Jahr Plätzchen backen soll - und sich am Ende dafür entschieden. Das Weihnachtsgebäck gehöre für ihn einfach zum Bäckerhandwerk dazu. Außerdem mache er es für die Stammkunden.