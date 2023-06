Unwetter verschont Region Heilbronn-Franken

per Mail teilen

Sturmböen, Hagel und Starkregen - die Kombi hat vielleicht so manch einen unruhig schlafen lassen, doch das Unwetter, vor dem der DWD gewarnt hatte, zog an der Region vorbei.

Vor allem die Region Freiburg und Heidenheim war in Baden-Württemberg stark betroffen. Dagegen kam die Region Heilbronn-Franken entspannt durch diese Nacht. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, kam es nirgendwo zu einem Vorfall, nicht einmal einen umgestürzten Baum gab es zu vermelden. "Alles ruhig, zu berichten haben wir nichts", sagte ein Sprecher. Und auch die Feuerwehren mussten nicht ausrücken.

Für den Donnerstag und die Nacht auf Freitag waren starke Gewitter angekündigt - auch für die Region Heilbronn-Franken. Meteorologen hatten einen der schlimmsten Gewittertage des Jahres erwartet und vor sogenannten Superzellen gewarnt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) hätte das Unwetter bis nach Heilbronn ziehen können. Klar war aber bereits, dass eine genaue Vorhersage schwierig sei, da die Gewitter nur sehr lokal auftreten und nur wenige Orte mit voller Intensität treffen können.

Die Berufsfeuerwehr in Heilbronn war auf jeden Fall auf ein mögliches Unwetter vorbereitet und in Alarmbereitschaft, sagte Pressesprecher Jürgen Vogt dem SWR am Donnerstag: