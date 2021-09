Trotz illegaler Trails: Keine städtischen Mountainbike-Strecken

Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) will keine städtischen Mountainbike-Strecken anlegen, obwohl es zuletzt immer wieder Probleme mit illegal angelegten Strecken in den Wäldern gab. Da man dann für die Verkehrssicherheit verantwortlich wäre, diese auf einer solchen Strecke aber nicht gewährleisten könne, erteilte Oberbürgermeister Christoph Grimmer (parteilos) einer von der Stadt betriebenen Strecke, eine Absage. An einem runden Tisch, unter anderem mit Radlern und Forstverwaltung, soll daher bald über eine Strecke in Kooperation von Mountainbikern und der Stadt verhandelt werden. Die Verantwortung über die Verkehrssicherheit läge dann bei den Radfahrern.