"Black Friday"-Werbeaktionen künftig lizenzfrei

Firmen wie INTERSPORT in Heilbronn müssen für ihre Rabattaktionen zum sogenannten "Black Friday" keine Lizenzgebühren mehr zahlen.

Das zuständige Kammergericht Berlin hat die Marke "Black Friday" gelöscht, sodass Firmen wie INTERSPORT mit Sitz in Heilbronn für Rabattaktionen am "Black Friday" keine Lizenzgebühren mehr zahlen müssen. Das teilte das Internet-Portal "BlackFriday.de" mit. Jahrelang hatte eine Firma aus Hongkong Unternehmen abgemahnt, die unter dem Begriff "Black Friday" geworben haben, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig habe die Firma den Abgemahnten angeboten, eine Lizenz für den Begriff zu erwerben.

Urteil: Werbeaktion, keine Marke

Unter anderem INTERSPORT sei darauf eingegangen. Das Internet-Portal "BlackFriday.de", das auf seiner Online-Seite die Rabattaktionen von Firmen bündeln will, hat dagegen geklagt und jetzt Recht bekommen. "Black Friday" sei eine Werbeaktion, aber keine Marke, so das Urteil des zuständigen Berliner Kammergerichts, weil die Voraussetzungen dafür nicht gegeben seien. Damit werden auch keine Lizenzgebühren fällig. Die nächste "Black Friday"-Rabattaktion ist am 25. November geplant.

"Black Friday" lockt jedes Jahr im November mit Rabatten. SWR SWR

Was ist "Black Friday"?

Das beliebte Shopping-Event aus den USA ist auch in Deutschland inzwischen weit verbreitet. Immer mehr Online-Shops und stationäre Händler bieten am "Black Friday", dem vierten Freitag im November, satte Rabatte an und wollen so den Auftakt für Weihnachtseinkäufe einläuten.