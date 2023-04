per Mail teilen

In der Schuldnerberatung für den Kreis Heilbronn sind laut Leiterin Angela Weber Schulden bei der Krankenkasse ein "Riesenthema". Die Betroffenen hätten oft falsche Annahmen.

In Deutschland haben trotz gesetzlicher Pflicht laut Statistischem Bundesamt rund 61.000 Menschen keine Krankenversicherung. Experten schätzen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. "Ob gesetzlich oder privat versichert, das Thema Krankenversicherung ist eines der täglichen Dinge, die hier aufschlagen", sagt Angela Weber von der Schuldnerberatung für den Kreis Heilbronn. Dafür und für Wohnungsverlust gebe es auch immer sofort einen Termin.

Angst und Scham vor dem Besuch beim Arzt

Ist ein Versicherter nicht mehr in der Lage, seine Beiträge zu zahlen, kann die gesetzliche Krankenversicherung das Verhältnis "ruhend stellen". Es wird allerdings nicht gekündigt. Die monatlichen Beiträge laufen deshalb auch weiter als Schulden mit Säumniszuschlag auf.

Manche der Betroffenen gehen dann aus Scham oder Angst vor möglichen Kosten nicht mehr zum Arzt, sagt Angela Weber. Das kann im schlimmsten Fall tödlich enden. Dabei habe der Gesetzgeber inzwischen Lösungen geschaffen, so Weber.

"Man darf nicht denken, nur weil ich dort Schulden habe, bin ich nicht versichert. Das ist ein ganz falsches Bild."

Die Krankenversicherung gilt weiter, wenn auch mit Einschränkungen

Ruht die Krankenversicherung, gilt sie trotzdem weiter, allerdings mit eingeschränkten Leistungen. Abgedeckt sei weiterhin alles, was medizinisch notwendig bzw. akut sei, erklärt Martin Heckmann von der AOK Heilbronn-Franken. Das umfasse auch Früherkennungsmaßnahmen. Zudem seien beispielsweise Angehörige bei den Familienversicherten weiter regulär versichert, so Heckmann.

Wichtig ist, wer bei ruhend gestellter Krankenversicherung zum Arzt will, muss sich vorher bei der Kasse eine Anspruchsberechtigung holen.

Notlagentarif bei der privaten Krankenversicherung

Säumige Zahler bei der privaten Krankenversicherung (PKV) landen im Notlagentarif. Wer in diesem Fall zum Arzt muss, braucht etwas Mut, sagt Angela Weber. Denn der oder die Versicherte müsse bei seiner PKV vorher deutlich machen, dass er oder sie in einer Notlage sei. Dann müsse auch die Private zahlen und dürfe auch nicht aufrechnen, so Weber.

Der Weg zurück zum regulären Tarif

Der Weg zurück in einen "normalen Leistungstarif" ist mitunter nicht einfach. Hier empfiehlt es sich ganz besonders, eine Schuldnerberatung in Anspruch zu nehmen.

Wer merkt, dass er seine Beiträge nicht mehr zahlen kann, sollte möglichst schnell auf seine Kasse zugehen. Die AOK Heilbronn-Franken beispielsweise habe die Möglichkeit, Ratenzahlungen zu vereinbaren, sagt Martin Heckmann.