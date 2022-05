Keine größeren Gewitterschäden in der Region

per Mail teilen

Das Gewitter am Freitagabend hat in der Region offenbar keine größeren Schäden verursacht. Menschen wurden nicht verletzt. Schwerpunkt war das Stadtgebiet von Heilbronn. Hier wurde die Polizei zu 20 Einsätzen gerufen. Zum Teil gingen Fenster zu Bruch, ein Baum stürzte auf ein geparktes Auto, ein weiterer Pkw wurde durch herabfallende Gerüstteile beschädigt. Größere Schäden wurden aber nicht gemeldet. In Weinsberg drückte der Sturm einen Anhänger gegen ein geparktes Auto, Schaden hier rund 1.000 Euro. Im Landkreis Heilbronn kam es zu Behinderungen durch abgebrochene Äste und Zweige, besonders betroffen war die B39 bei Löwenstein.