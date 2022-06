FFP2-Pflicht für Pflegende aufgehoben

per Mail teilen

Ab heute ist das Tragen einer FFP2-Maske für Mitarbeitende in Senioreneinrichtungen nicht mehr verpflichtend. Ein Mund-Nasen-Schutz reicht laut der neuen Verordnung des Sozialministeriums aus. Auch in den Pflegeeinrichtungen der BBT-Gruppe, die unter anderem das Hohenloher Krankenhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) betreibt, wird die Änderung umgesetzt, sagt Ute Emig-Lange, Sprecherin der BBT-Gruppe. Für Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichungen gilt weiterhin die Testpflicht und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.